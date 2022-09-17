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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

Лукашенко посчитал, что США толкают Европу к военному противостоянию с РФ

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что США толкают Европу к военному противостоянию с Россией с целью разрушения Украины и Белоруссии и ослабления РФ.

"США толкают Европу в военное противостояние с Россией на территории Украины. Свои планы они не скрывают. Контракты уже заключены на годы вперед. То есть, Украину будут разрушать до основания. И цель при этом - ослабление России и уничтожение Беларуси", - заявил он, выступая на патриотическом форуме на "Минск-Арене", посвященном Дню народного единства, в субботу.

Выступление главы государства в прямом эфире транслировалось государственным телеканалом "Беларусь-1".

Лукашенко выразил уверенность, что именно Соединенные Штаты являются зачинщиком всех военных конфликтов в европейском регионе. И лишь США, уверен президент Белоруссии, получает от этого выгоду.

"Америка является единственной страной - выгодополучателем от того, что происходит здесь: и Европу на место поставить, и конкурентов убрать. Сегодня Украина - завтра будет Молдова или Прибалтика, Польша или Румыния. Штаты раздувают войну в Косово, пытаясь давить на Сербию, подбрасывают угли в тлеющее противоречие в Карабахе, мутят воду в Сирии", - отметил он.

"Не все просто в Афганистане и в соседних государствах, - добавил Лукашенко. - Вашингтон присутствует во всех значимых политических конфликтах".

США Европа Белоруссия Александр Лукашенко
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