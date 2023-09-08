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В Великобритании отмечают годовщину кончины Елизаветы II

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - В Великобритании поминальными службами и салютами отмечают годовщину кончины королевы Елизаветы II и восхождение на престол короля Карла III, сообщает в пятницу Associated Press.

"В ознаменование первой годовщины смерти Ее Величества и моего восхождения на престол мы с большой любовью вспоминаем ее долгую жизнь, преданную службу и все, что она для нас значила. Я также глубоко благодарен за любовь и поддержку, которую моя жена и я получили за этот год, и мы делаем все возможное, чтобы хорошо служить вам всем", - сказал король в записанном видеообращении.

Карл III и его супруга Камилла встретили годовщину кончины королевы в родовом имении в Шотландии. Там же они посетили поминальную службу в небольшой церкви, где Елизавета II молилась при жизни.

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Король опубликовал ранее неизданную фотографию своей покойной матери. На фото, сделанном известным фотографом Сесилом Битоном, Елизавете II 42 года, она одета в мантию ордена Подвязки и Владимирскую тиару.

Толпы собрались у Букингемского дворца и Виндзорского замка, чтобы оставить у ворот и стен цветы и написанные от руки послания покойной королеве.

Также о Елизавете II высказался премьер-министр Великобритании Риши Сунак. "Люди по всей Великобритании - вне зависимости от того, встречались ли они с Ее покойным Величеством или нет - сегодня подумают о том, что она для них значила, и о том, каким примером для нас она была", - написал он в соцсети X (ранее "Твиттер").

Вместе с тем в честь годовщины восхождения на престол Карла III военные проведут ружейный салют в Лондонском Тауэре и Грин-парке, а в Вестминстерском аббатстве в 13:00 по местному времени (15:00 по московскому) будут звонить колокола.

Королева Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года в шотландском замке Балморал в возрасте 96 лет. Совет престолонаследия 10 сентября провозгласил ее сына новым монархом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карлом III.

Скончалась королева Елизавета II

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Королева Елизавета II во время визита в Берлин. 2015 год.Принцесса Елизавета и принц Филипп на балконе Букингемского дворца после венчания. 1947 год.Королева Елизавета II фотографирует своих корги в Виндзорском парке. 1960 год.Королева Елизавета и принц Филипп наряжают рождественскую елку в замке. 1969 год.Королева Елизавета II с Индирой Ганди в Дели. 1983 год.Принцесса Диана и королева Елизавета в Лондоне. 1990 год.Елизавета II и принц Филипп в Палате лордов. 2010 год.Королева Елизавета II и принц Уильям в Королевской ложе в Альберт-холле. 2015 год.Королева Елизавета II, принц Гарри и его супруга Меган наблюдают за парадом в честь 100-летия Королевских ВВС. 2018 год.Королева Великобритании на Неделе моды в Лондоне. 2018 год.Королева Великобритании в парке Национального института сельскохозяйственной ботаники в Кембридже. 2019 год.Королева на военной церемонии в Виндзорском замке. 2021 год.Королева за рулем своего автомобиля Range Rover во время посещения Королевского Виндзорского конного шоу. 2021 год.Праздничные мероприятия в честь 70-летия правления королевы Великобритании Елизаветы II в Лондоне. На фото: принц Уэльский Чарльз, королева Великобритании Елизавета II, принц Луи, герцогиня Кембриджская Кэтрин, принцесса Шарлотта. 2022 год.Королева Елизавета II на свое 96-летие в поместье Сандрингем. 2022 год.
Королева Елизавета II во время визита в Берлин. 2015 год.
Великобритания Елизавета II
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