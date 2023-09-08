В Великобритании отмечают годовщину кончины Елизаветы II

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - В Великобритании поминальными службами и салютами отмечают годовщину кончины королевы Елизаветы II и восхождение на престол короля Карла III, сообщает в пятницу Associated Press.

"В ознаменование первой годовщины смерти Ее Величества и моего восхождения на престол мы с большой любовью вспоминаем ее долгую жизнь, преданную службу и все, что она для нас значила. Я также глубоко благодарен за любовь и поддержку, которую моя жена и я получили за этот год, и мы делаем все возможное, чтобы хорошо служить вам всем", - сказал король в записанном видеообращении.

Карл III и его супруга Камилла встретили годовщину кончины королевы в родовом имении в Шотландии. Там же они посетили поминальную службу в небольшой церкви, где Елизавета II молилась при жизни.

Король опубликовал ранее неизданную фотографию своей покойной матери. На фото, сделанном известным фотографом Сесилом Битоном, Елизавете II 42 года, она одета в мантию ордена Подвязки и Владимирскую тиару.

Толпы собрались у Букингемского дворца и Виндзорского замка, чтобы оставить у ворот и стен цветы и написанные от руки послания покойной королеве.

Также о Елизавете II высказался премьер-министр Великобритании Риши Сунак. "Люди по всей Великобритании - вне зависимости от того, встречались ли они с Ее покойным Величеством или нет - сегодня подумают о том, что она для них значила, и о том, каким примером для нас она была", - написал он в соцсети X (ранее "Твиттер").

Вместе с тем в честь годовщины восхождения на престол Карла III военные проведут ружейный салют в Лондонском Тауэре и Грин-парке, а в Вестминстерском аббатстве в 13:00 по местному времени (15:00 по московскому) будут звонить колокола.

Королева Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года в шотландском замке Балморал в возрасте 96 лет. Совет престолонаследия 10 сентября провозгласил ее сына новым монархом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карлом III.