Живущие в Эстонии граждане РФ и Белоруссии могут потерять право голоса на местных выборах

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В Эстонии ведущая правящая партия Реформ поддержала выработанный входящей в коалицию партии "Отечество" законопроект о лишении проживающих в республике граждан России и Белоруссии права голосовать на муниципальных выборах.

Заместитель председателя фракции Эркки Келдо заявил порталу ERR, что это вызвано "изменившейся ситуацией с безопасностью". "По нашему мнению, граждане России и Беларуси не должны иметь права участвовать в выборах в советы местного самоуправления", - сказал Келдо.

Комментируя состоявшееся в понедельник заседание конституционной комиссии парламента, на котором рассматривался этот вопрос, он сообщил, что комиссия предложила вынести его на общее обсуждение и принятие в первом чтении, что означает возможность его дальнейшего делопроизводства.

С инициативой лишения на местных выборах права голоса граждан из стран - не членов ЕС выступила партия "Отечество". В ходе ее предварительного обсуждения было внесено предложение сузить ограничение только до граждан России и Белоруссии.

Келдо заявил также о готовности реформистов изменить конституцию, чтобы добиться поставленной цели: "Если выяснится, что лишение права голоса у российских граждан потребует изменения конституции, то мы готовы сделать и это".

Фракция "Отечество" представила законопроект о внесении изменений в закон о выборах в советы местного самоуправления еще в апреле этого года.

Третья правящая партия - Социал-демократическая - ранее выступала против подобной инициативы.

Против выступала и оппозиционная партия Центра. Еще одна ныне оппозиционная Консервативная народная партия представила аналогичный законопроект еще в 2017 году. Это обещание было закреплено и в ее парламентской предвыборной программе 2019 года, но после вхождения в коалицию с партией Центра она тогда отказалась от своего требования.

Парламент Эстонии приступит к обсуждению этого вопроса в полном составе в первом чтении во вторник.

В Эстонии право голоса на муниципальных выборах имеют все постоянные местные жители старше 16 лет, в том числе граждане других стран ЕС, граждане третьих стран, а также лица без гражданства. При этом баллотироваться в качестве кандидата в местные органы самоуправления могут только граждане Эстонии и других стран ЕС.