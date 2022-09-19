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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Святилище колхидской культуры в Абхазии, универсальный способ успокоить плачущего младенца, гонка вооружений между желтохохлыми какаду и людьми, а также лауреаты Шнобелевской премии 2022 года

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Нашивки из золота и бронзовая фигурка, обнаруженные в Абхазии
Фото: Институт археологии РАН

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- В Абхазии под руинами ранневизантийского храма нашли древнее святилище. Остатки культового сооружения колхидской культуры исследователи раскопали в античном городе Гиенос. Археологи обнаружили редкого каменного идола, представляющего собой обтесанный камень. Среди находок также оказались больше 30 золотых изделий, изображающая античное божество бронзовая фигурка, а также две статуэтки, которые изображают древнеегипетского бога Птах-Патек.

- Физики-теоретики анализировали снимки черной дыры в соседней галактике Мессье 87 и обнаружили, что в концентрических кольцах фотонов, которые вращаются вокруг черных дыр, есть конформная симметрия – внешние кольца являются увеличенной копией внутренних. Наличие такой симметрии может иметь важное теоретическое значение для поиска голографического двойника черной дыры – квантовой системы, которая содержит всю информацию о черной дыре. Открытие подтверждает, что часть информации о черной дыре закодирована в фотонных кольцах. А это может помочь в построении теории квантовой гравитации, что позволит связать квантовую механику и общую теорию относительности. Кроме того, ученые в очередной раз подтвердили успехи теоретической астрофизики с помощью наблюдательной.

В миреЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧитать подробнее

- Ученые из Японии считают, что нашли универсальный способ успокоить ребенка и помочь ему уснуть. Их метод основан на запуске "транспортной реакции" – ребенок успокаивается, если мама держит его на руках и при этом идет. Достаточно походить 5 минут, затем 5-8 минут посидеть с ним на руках, а потом можно уложить спать в кроватку. Сидение со спящим младенцем – самый эффективный способ переждать начальную фазу сна, эти 5-8 минут как раз соответствуют ее продолжительности.

- Ученые обнаружили, что подобно тому, как какаду учатся у сородичей открывать мусорные баки и обходить их защиту, так и люди подсматривают у соседей способы обезопасить контейнеры от пернатых разорителей. Противостояние за мусорные баки разгорелось у австралийцев и больших желтохохлых какаду Cacatua galerita. Жители прикрепляют к крышкам игрушечных змей и бутылки с водой, кладут на них кирпичи, а также вставляют обувь или палки между петлями крышки, чтобы ее нельзя было открыть полностью. Причем многие жители пригородов подсмотрели способы обезопасить контейнеры у соседей по улице. Какаду, правда, уже не боятся фальшивых змей, а кирпичи сталкивают с крышек, но пока еще не справляются с заблокированными петлями крышек и привязанными к крышкам грузами.

- 2 сентября 2022 года ушел из жизни американский астроном Фрэнк Дрейк, ставший "папой" программы SETI по поиску радиосигналов от других обитаемых миров. В этой статье рассказывается необычная и полная случайностей история рождения SETI.

- Бактерии заражают людей – факт. Но и люди заражают бактерий! Ученые из Стэнфорда нашли в ДНК нескольких тысяч детей нечеловеческие куски и взялись разобраться, кто их туда подбросил. Получился целый детектив, причем с неожиданным финалом.

- Говорят, что мы живем в золотой век изучения динозавров – палеонтологи описывают нового нептичьего динозавра примерно раз в неделю. В этом материале можно узнать, какие находки описали палеонтологи в августе.

- Фотограф Эрленд Хаарберг запечатлел полет тундряной куропатки над фьордом – и удостоился гран-при конкурса Bird Photographer of the Year-2022. Однако жюри отметило и другие фотографии пернатых — в этом материале самые интересные из них.

- Недавно онлайн прошла 32-я ежегодная церемония вручения Шнобелевской премии. Победители получили по почте бумажные контейнеры для хранения своих хороших идей и купюры номиналом десять триллионов зимбабвийских долларов. Такие памятные призы раздавали, в частности, за исследование о влиянии запора на половую жизнь скорпионов, за разработку алгоритма для сплетников и за краш-лося. Об этих и других исследованиях и разработках – подробнее в этой статье.

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