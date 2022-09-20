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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

МИД Армении призвал задействовать международные механизмы из-за конфликта с Азербайджаном

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на трехсторонней встрече с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил о необходимости внедрения международных механизмов во избежание дальнейших эскалаций между армянскими и азербайджанскими вооруженными силами.

"На встрече Арарат Мирзоян подчеркнул, что ВС Азербайджана должны быть выведены из суверенной территории Армении, применение силы или угроза ее применения недопустимы, а с целью предотвращения дальнейших эскалаций должны быть внедрены международные механизмы", - сообщает пресс-служба МИД Армении.

Глава внешнеполитического ведомства также заявил о важности скорейшего решения гуманитарных проблем, в том числе возвращения из Азербайджана всех армянских военнопленных.

"Мирзоян подтвердил готовность армянской стороны быть вовлеченной в переговорный процесс", - отмечает пресс-служба.

Встреча глав МИД Армении и Азербайджана и госсекретаря США состоялась по инициативе американской стороны "на полях" 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Армения Азербайджан США Арарат Мирзоян
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