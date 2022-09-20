Госсекретарь США обсудил с главами МИД Армении и Азербайджана шаги по примирению

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Государственный секретарь США Энтони Блинкен на встрече с министрами иностранных дел Армении Араратом Мирзояном и Азербайджана Джейхуном Байрамовым призвал к предотвращению боевых действий и возвращению к мирному решению конфликтных ситуаций, сообщил американский госдепартамент.

"Блинкен выразил соболезнования в связи с гибелью людей и подчеркнул необходимость предотвращения дальнейших боевых действий, подчеркнув важность возвращения к мирному процессу", - говорится в сообщении.

В нем подчеркивается, что "они обсудили дальнейшие шаги, и госсекретарь призвал стороны встретиться еще раз до конца месяца".

Ранее сообщалось, что Мирзоян на встрече заявил о необходимости внедрения международных механизмов во избежание дальнейших эскалаций между армянскими и азербайджанскими вооруженными силами.

Встреча прошла на полях сессии Генассамблеи ООН.