Свыше 4 млн тонн продовольствия экспортировали из Украины в рамках зерновой сделки

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Группа из девяти судов с более 200 тыс. тонн продовольствия вышли во вторник из украинских портов, получив разрешение на это от совместного координационного центра (СКЦ), сообщает ООН.

"СКЦ сообщает, что девять судов покинули украинские порты. Они перевозят в общей сложности 200 701 тонну зерна и других продуктов АПК в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

В ООН пояснили, суда Noran (8,1 тыс. тонн пшеницы), Nizar (4950 тонн соевых бобов), Pge Rain (4,4 тыс. тонн соевых бобов) отправились в Турцию. Суда Tina S (33 тыс. тонн кукурузы) и Rider (9 751 тонн пшеницы) направляются в Италию, сухогруз Pauline (48 750 тонн кукурузы) - в Германию.

Кроме того, сухогруз Nymphi перевозит в Нидерланды 27,1 тыс. тонн кукурузы, судно Aphrodite доставит 18 150 тонн семян подсолнечника в Испанию, а Ssi Pride - 46,5 тыс. тонн пшеницы в Бангладеш.

"По состоянию на 20 сентября общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортированных из трех украинских портов, составляет 4 087 696 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 376 судов - 198 на прибытие в украинские порты и 178 - на выход из них", - отмечается в сообщении.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание документа по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов - Черноморска, Одессы и Южного.