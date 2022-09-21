Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:04

Свыше 4 млн тонн продовольствия экспортировали из Украины в рамках зерновой сделки

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Группа из девяти судов с более 200 тыс. тонн продовольствия вышли во вторник из украинских портов, получив разрешение на это от совместного координационного центра (СКЦ), сообщает ООН.

"СКЦ сообщает, что девять судов покинули украинские порты. Они перевозят в общей сложности 200 701 тонну зерна и других продуктов АПК в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

В ООН пояснили, суда Noran (8,1 тыс. тонн пшеницы), Nizar (4950 тонн соевых бобов), Pge Rain (4,4 тыс. тонн соевых бобов) отправились в Турцию. Суда Tina S (33 тыс. тонн кукурузы) и Rider (9 751 тонн пшеницы) направляются в Италию, сухогруз Pauline (48 750 тонн кукурузы) - в Германию.

Кроме того, сухогруз Nymphi перевозит в Нидерланды 27,1 тыс. тонн кукурузы, судно Aphrodite доставит 18 150 тонн семян подсолнечника в Испанию, а Ssi Pride - 46,5 тыс. тонн пшеницы в Бангладеш.

"По состоянию на 20 сентября общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортированных из трех украинских портов, составляет 4 087 696 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 376 судов - 198 на прибытие в украинские порты и 178 - на выход из них", - отмечается в сообщении.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание документа по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов - Черноморска, Одессы и Южного.

СКЦ Украина ООН
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ Армении заявил, что банки страны сами выбирают условия работы с картами системы "Мир"

ЦБ Армении заявил, что банки страны сами выбирают условия работы с картами системы "Мир"

Мосбиржа с 3 октября приостановит торги фунтом стерлингов из-за проблем в расчетах

Мосбиржа с 3 октября приостановит торги фунтом стерлингов из-за проблем в расчетах

Бюджет РФ на 2023-2025 годы планируется с дефицитом 2%, 1,4% и 0,7% ВВП

Индекс Мосбиржи в падении пробил 2200 пунктов, после этого наметился отскок

Индекс МосБиржи упал ниже 2300п впервые с конца августа из-за роста геополитических рисков

Ветеран российской фининдустрии Белла Златкис покинула правление Сбербанка

"АвтоВАЗ" предложил разрешить использование маткапитала для покупки первой машины

"АвтоВАЗ" предложил разрешить использование маткапитала для покупки первой машины

Рост цен производителей в Германии в августе достиг рекордных 45,8%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });