Власти Венгрии попросили у ЕС больше времени на реформы

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Министр юстиции Венгрии Юдит Варга призвала во вторник партнеров по ЕС "проявить понимание", отметив, что стране нужно больше времени на необходимые реформы - таким образом она отреагировала на предложение Европейской комиссии (ЕК) приостановить выделение средств из фондов ЕС для Венгрии ввиду обеспокоенности ситуацией с обеспечением демократических прав в этой стране и возможностью нецелевого использования средств, сообщает Associated Press.

"Нам требуется время, потому что даже если принять необходимые законы и внести необходимые поправки, необходимо ещё и учредить новые институты, а для этого нужно нанять новый персонал", - цитирует агентство слова Варги.

Министр напомнила, что Венгрия предложила 17 различных мер для приведения к норме ситуации, которая вызывает обеспокоенность в руководстве ЕС.

Она полагает, что к середине ноября Венгрии удастся продемонстрировать, что страна находится на правильном пути.

ЕК выступила в воскресенье с предложением приостановить выделение Венгрии 7,5 млрд из фондов ЕС.

"ЕК предложила Совету ЕС меры по защите бюджета, которые призваны способствовать сохранению бюджетных средств и учету финансовых интересов ЕС в условиях несоответствия принципам верховенства права в Венгрии", - говорится в коммюнике, распространенном ЕК в воскресенье.

Предложение ЕК предстоит одобрить "квалифицированному большинству" (как минимум 55%) стран ЕС.

Пресса напоминает, что ЕК на протяжении уже почти десяти лет критикует премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за свертывание демократических институтов, установление контроля над прессой и нарушение прав нацменьшинств в стране.