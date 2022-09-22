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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:33

Байден направил на рассмотрение в Сенат кандидатуру Линн Трейси на пост посла США в РФ

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден направил на утверждение в Сенат кандидатуру Линн Трейси на должность посла США в России, говорится в распространенном пресс-релизе Белого дома.

Ее фамилия фигурирует в списке людей, чьи кандидатуры на различные должности Байден в четверг направил на рассмотрение сенаторов. Сначала кандидатуру Трейси рассмотрит сенатский комитет по иностранным делам, а затем - Сенат в полном составе.

21 сентября Байден официально сообщил, что выдвинет кандидатуру Линн Трейси на пост посла США в России.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия дала предварительное согласие на назначение Трейси послом США в Москве.

Трейси - специалист по России и странам бывшего СССР, карьерный дипломат, до назначения послом в Армении в 2019 году занимала должность старшего советника по делам России в Госдепе. Трейси владеет русским языком, и, в случае утверждения ее кандидатуры Сенатом, станет первой женщиной - послом США в РФ.

США Россия Линн Трейси
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