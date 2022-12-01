Кандидат в послы США в РФ Трейси выступила за ужесточение санкций против России

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Кандидат на пост посла США в России Линн Трейси считает правильным дальнейшее ужесточение антироссийских санкций.

"Я абсолютно согласна с тем, что правильный курс - это курс на санкции, дальнейшее ужесточение ", - сказала Трейси на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената США, посвященных утверждению ее кандидатуры.

Кроме того, она отметила, что США рассматривают Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) "как инструмент обеспечения стабильности".

"Президент Байден заявил, что его администрация готова вести переговоры по новому механизму в сфере контроля над вооружениями, который заменит СНВ-III после его истечения в 2026 году. Но нам нужно, чтобы Россия разрешила возобновить инспекции в соответствии с договором, прежде чем мы начнем обсуждать дальнейшие шаги", - заявила Трейси.

"Это не подарок России, это право, которое у нас имеется в целях имплементации договора. Эти инспекции очень важны", - добавила она.

По ее мнению, наличие "такого четкого канала коммуникации" между Москвой и Вашингтоном - "это то, что абсолютно необходимо в настоящий момент".

Трейси также подтвердила, что будет лично добиваться посещения находящихся в заключении в РФ американцев Бритни Грайнер и Пола Уилана и работать на ускорение решения вопроса об их освобождении.

"В случае моего утверждения, судьба граждан США, содержащихся под стражей в России, будет для меня главным приоритетом. Я приложу все усилия для обеспечения благоприятных условий для каждого гражданина США, задержанного в РФ", - подчеркнула она.

Кроме того, по ее словам, "содействие взаимопониманию между американцами и россиянами может способствовать долгосрочной стабильности в двусторонних отношениях".