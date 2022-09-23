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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:33

Число случаев COVID-19 в мире превысило 614 млн

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро пятницы достигло 614 089 140, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 533 920 человек.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция и Германия.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 95 969 895 и 1 055 922.

Индия - 44 558 425 и 528 449.

Франция - 35 267 124 и 155 894.

Бразилия - 34 616 655 и 685 677.

Германия - 32 905 086 и 149 368.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро пятницы составил 838.6. США на 1 млн жителей скончались 3 226 человек, в Индии 375, Бразилии - 3 176, Франции - 2 361, Германии - 1 770.

Университет Джонса Хопкинса США Индия Бразилия Франция Германия
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