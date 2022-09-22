Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

В РФ за сутки COVID-19 заболели 53 457 человек

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 53 457 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 53 045 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 увеличилось на 412. Показатель заболеваемости за сутки соотносится с уровнем значений 10-12 марта, когда выявлялось более 50 тыс. заболевших, тогда распространение болезни замедлялось.

В больницы попали 3 719 человек, показатель снизился в сравнении с предшествующими сутками на 13,9%. Увеличение количества госпитализированных отмечено в 30 субъектах РФ, снижение - в 52 регионах страны, ситуация осталась без изменений в трех субъектах.

Число госпитализированных за сутки держится примерно на том же уровне, что и в марте, когда регистрировалось схожее число выявленных случаев.

Смертность от COVID-19 в сентябре значительно ниже, чем в марте; в тот период фиксировалось более 500-600 скончавшихся за сутки, за минувшие сутки умерли 106 человек, накануне сообщалось о 107 умерших.

"Выздоровели за сутки 57 019 человек.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 20 млн 641 тыс. 559 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 386 447 умерших и 19 млн 594 тыс. 562 выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 22 сентября 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Минобороны России сообщило о возвращении из украинского плена 55 военных РФ и ЛДНР

Аксенов сообщил, что в трех районах Крыма сбили беспилотники ВСУ

Глава НСПК счел преувеличенными опасения вокруг работы системы "Мир" за рубежом

Глава НСПК счел преувеличенными опасения вокруг работы системы "Мир" за рубежом

Акции Polymetal подешевели на 6% на отмене финальных дивидендов за 2021 год

Акции Polymetal подешевели на 6% на отмене финальных дивидендов за 2021 год

РЖД запланировали закупить "Ласточек" на 67,5 млрд рублей за три года

РЖД запланировали закупить "Ласточек" на 67,5 млрд рублей за три года

Polymetal обдумывает возможность перерегистрации в "дружественную" юрисдикцию

Производитель упаковки Ball продал бизнес в России группе Arnest за $530 млн

Сбербанк обдумывает варианты обслуживания кредитов мобилизованных граждан

Сбербанк обдумывает варианты обслуживания кредитов мобилизованных граждан

Сбер назвал "приемлемыми" условия продажи швейцарской и казахстанской "дочек"

Российские ритейлеры за два месяца сократили импорт алкоголя на 60-100%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });