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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

ВОЗ отметила снижение показателей заболеваемости и смертности от COVID в мире за неделю

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) констатирует снижение уровня заболеваемости и смертности в результате COVID-19 в мире за минувшую неделю.

В период с 12 по 18 сентября заболеваемость коронавирусом снизилась во всех регионах мира. Наиболее значительные уменьшения количества заражений наблюдались в Африке (на 35%), в регионе Восточного Средиземноморья (на 14%), а также в Америке (на 12%), говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене ВОЗ.

Всего за неделю по всему миру было выявлено более 3,2 млн новых случаев заболевания COVID-19.

Количество смертей от коронавируса снизилось во всех регионах, сильнее всего - в регионе Восточного Средиземноморья (на 46%), в Африке (на 27%), а также в западной части Тихого океана (на 27%).

В целом по всему миру за неделю зафиксировано менее 9,8 тыс. летальных исходов, связанных с COVID-19.

За весь период пандемии в мире было выявлено более 613 млн случаев заражения коронавирусом и более 6,5 млн смертей от последствий заболевания.

Хроника 09 января 2020 года – 22 сентября 2022 годаПандемия коронавируса
ВОЗ
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