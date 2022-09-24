Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:06

Что произошло за день: суббота, 24 сентября

Указ о дезертирстве и отставка в Минобороны

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин подписал поправки в УК РФ о мародерстве, дезертирстве и сдаче в плен. Закон вносит в Уголовный кодекс РФ понятия "мобилизация", "военное положение" и "военное время".

- Мизинцев сменил Булгакова на посту замминистра обороны России. Отмечается, что Булгаков, отвечавший за материально-техническое обеспечение Вооруженных Сил РФ, переходит на другую работу.

- Глава СПЧ попросил Шойгу минимизировать формальный подход к частичной мобилизации. Валерий Фадеев отметил, что военные комиссариаты формально относятся к формированию мобилизационного контингента: "призывают людей без военно-учетной специальности и боевого опыта; не подходящих по возрасту". Предложение о предоставлении отсрочки от мобилизации только работающим с военными технологиями IT-специалистам в Минцифры не поддержали.

- Сборная России по футболу обыграла Киргизию в товарищеском матче. Встреча в Бишкеке завершилась победой гостей со счетом 2:1.

- Более 40% месячной нормы осадков выпало за неполные сутки в Москве. В столице действует "оранжевый" уровень погодной опасности.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пекин пообещал добиваться мирного воссоединения материковой КНР с Тайванем

Пекин пообещал добиваться мирного воссоединения материковой КНР с Тайванем
Военная операция на Украине

Военные РФ сбили следовавший к Запорожской АЭС беспилотник "Байрактар"

Пандемия коронавируса

Число случаев COVID-19 в мире превысило 614,6 млн

В Запорожье ликвидированы украинские диверсанты

Что случилось этой ночью: суббота, 24 сентября

Шольц отправится на Ближний Восток для заключения соглашений о поставках энергоресурсов

Шольц отправится на Ближний Восток для заключения соглашений о поставках энергоресурсов

На Херсонщине, в Запорожье и ЛДНР завершился первый день голосования на референдуме

На Херсонщине, в Запорожье и ЛДНР завершился первый день голосования на референдуме

Финляндия в ближайшие дни запретит въезд российским туристам

США лишились нефтяной подушки безопасности

США лишились нефтяной подушки безопасности

Пять стран ЕС предложили отключить Газпромбанк от SWIFT в рамках санкций

Пять стран ЕС предложили отключить Газпромбанк от SWIFT в рамках санкций
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });