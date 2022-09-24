Что произошло за день: суббота, 24 сентября

Указ о дезертирстве и отставка в Минобороны

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин подписал поправки в УК РФ о мародерстве, дезертирстве и сдаче в плен. Закон вносит в Уголовный кодекс РФ понятия "мобилизация", "военное положение" и "военное время".

- Мизинцев сменил Булгакова на посту замминистра обороны России. Отмечается, что Булгаков, отвечавший за материально-техническое обеспечение Вооруженных Сил РФ, переходит на другую работу.

- Глава СПЧ попросил Шойгу минимизировать формальный подход к частичной мобилизации. Валерий Фадеев отметил, что военные комиссариаты формально относятся к формированию мобилизационного контингента: "призывают людей без военно-учетной специальности и боевого опыта; не подходящих по возрасту". Предложение о предоставлении отсрочки от мобилизации только работающим с военными технологиями IT-специалистам в Минцифры не поддержали.

- Сборная России по футболу обыграла Киргизию в товарищеском матче. Встреча в Бишкеке завершилась победой гостей со счетом 2:1.

- Более 40% месячной нормы осадков выпало за неполные сутки в Москве. В столице действует "оранжевый" уровень погодной опасности.