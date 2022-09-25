Парламентские выборы пройдут в Италии

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Итальянские избиратели проголосуют в воскресенье на досрочных парламентских выборах, на которых, согласно прогнозам, наилучшего результата добьется коалиция правых партий.

Выборы проходят в обе палаты парламента - Палату депутатов и сенат. По итогам голосования политические силы страны проведут переговоры, чтобы заручиться достаточной поддержкой в парламенте для формирования правительства. Ожидается, что парламент нового созыва приступит к работе 13 октября.

Последние официальные опросы в Италии перед выборами опубликовали 9 сентября. Они указывают на то, что правоцентристы на выборах имеют шансы значительно опередить всех соперников.

Так, согласно опросу Youtrend, правоцентристы могут рассчитывать на 47,2% голосов, тогда как левоцентристы - только на 28%. При этом чуть более 40% респондентов заявили, что еще не определились с выборов.

Больше всего голосов, судя по опросу, получит правая партия "Братья Италии" (25,3%), которую возглавляет Джорджа Мелони. На втором месте - левая Демократическая партия (21,2%). Далее следует популистское "Движение пять звезд" (13,8%). Правая партия "Лига" может рассчитывать на 12,9%.

Правая партия Сильвио Берлускони "Вперед, Италия" может получить на выборах 7,9%.

Участники правоцентристской коалиции - это "Братья Италии", "Лига", "Вперед Италия", а также партия "Мы - умеренные", которая, согласно опросу, может получить 1,1%. Лидеры коалиции в ходе предвыборной кампании согласились, что в случае победы правительство возглавит лидер той партии, которая наберет больше всего голосов. Результаты опросов указывают на то, что с высокой долей вероятности, на пост премьера будет претендовать Мелони. Наблюдатели считают, что она сейчас особенно популярна среди правого электората, так как единственная из нынешней коалиции не сотрудничала с прежним правительством Италии во в главе с Марио Драги.

Правоцентристы сформировали единую предвыборную программу. Существенная ее часть посвящена решению экономических проблем Италии. Также они считают нужным усиливать дипломатическую роль Рима на мировой арене, а также - сохранять позиции Италии в союзах, членом которых она является. Наблюдатели подчеркивают, что правоцентристы в случае прихода к власти вряд ли в ближайшее время будут активно выступать за пересмотр санкционного режима против России.

Левоцентристы в своей предвыборной программе делают акцент на решении проблем, связанных с экологией. Также они предлагают активнее защищать права граждан и намерены добиваться увеличения зарплат наиболее бедных жителей Италии.

В июле в Италии разгорелся правительственный кризис. Председатель Совета министров Марио Драги в четверг сообщил об уходе в отставку, досрочные выборы назначили на 25 сентября 2022 года.

Драги принял такое решение после того, как в сенате состоялось сложное для правительства голосование. Сенаторы, с одной стороны, поддержали резолюцию о доверии Совету министров, а с другой - стало ясно, что коалиции, объединяющей ведущие партии Италии, по сути, больше нет.

Драги в 2021 году возглавил коалиционное правительство, в которую вошли ведущие политические партии. Тогда в Италии пошли на такой шаг, чтобы положить конец политическому кризису и не проводить внеочередные выборы в разгар пандемии COVID-19. Однако в последние месяцы работы правительства Драги претензии к его работе стали предъявлять в одном из ключевых членов коалиции - "Движении пять звезд". Затем конфликт начался уже между этим движением и правыми партиями, не желавшими больше работать в одном правительстве с популистами.

В итоге все эти события подтолкнули Драги к уходу со своего поста: будучи беспартийным, он с самого начала предупреждал, что готов возглавлять Совет министров только при условии, что у него будет стабильная поддержка основных политических сил.