В Италии стартовали парламентские выборы

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В Италии в воскресенье начались досрочные парламентские выборы, на которых, согласно прогнозам, наилучшего результата добьется коалиция правых партий, сообщает Associated Press.

Избирательные участки открылись в 7:00 по местному времени (8:00 по Москве). Ожидается, что промежуточные результаты выборов могут поступить в понедельник утром.

Выборы проходят в обе палаты парламента - Палату депутатов и сенат. Примерно 51 млн итальянцев имеют право проголосовать.

Однако социологи предсказывают, что на этих выборах явка избирателей станет еще меньше, чем рекордно низкие показатели на предыдущих всеобщих выборах 2018 года. По словам специалистов по опросам общественного мнения, многие избиратели ощущают отчуждение от политики своей страны, в то время как Италия со времени предыдущих выборов пережила три коалиционных правительства, причем каждое из них возглавлял политик, получивший пост не за счет участия во всеобщих выборах.

Последние официальные опросы в Италии перед выборами опубликовали 9 сентября. Они указывают на то, что правоцентристы на выборах имеют шансы значительно опередить всех соперников. Больше всего голосов, судя по опросу, получит правая партия "Братья Италии" (25,3%), которую возглавляет Джорджа Мелони. На втором месте - левая Демократическая партия (21,2%). Далее следует популистское "Движение пять звезд" (13,8%). Правая партия "Лига" может рассчитывать на 12,9%.

AP отмечает, что Мелони имеет шансы стать первым женщиной-премьером в истории Италии. При этом Италия может получить первое правительство правых сил со времен Второй мировой войны.

Правоцентристы сформировали единую предвыборную программу. Существенная ее часть посвящена решению экономических проблем Италии. Также они считают нужным усиливать дипломатическую роль Рима на мировой арене, а также - сохранять позиции Италии в союзах, членом которых она является. Наблюдатели подчеркивают, что правоцентристы в случае прихода к власти вряд ли в ближайшее время будут активно выступать за пересмотр санкционного режима против России.

Левоцентристы в своей предвыборной программе делают акцент на решении проблем, связанных с экологией. Также они предлагают активнее защищать права граждан и намерены добиваться увеличения зарплат наиболее бедных жителей Италии.

Вместе с тем, напоминает AP, Италия сталкивается с серьезнейшей проблемой роста цен на электроэнергию. На фоне роста платежей на газ и электричество до 10 раз по сравнению с 2021 годом многие предприятия в Италии уже урезают бюджеты или даже сокращают производство.

В июле в Италии разгорелся правительственный кризис. Председатель Совета министров Марио Драги сообщил об уходе в отставку, досрочные выборы назначили на 25 сентября 2022 года. Драги принял такое решение после того, как в сенате состоялось сложное для правительства голосование. Сенаторы, с одной стороны, поддержали резолюцию о доверии Совету министров, а с другой - стало ясно, что коалиции, объединяющей ведущие партии Италии, по сути, больше нет.