В Канаде задействовали военных для ликвидации последствий шторма "Фиона"

Сотни тысяч домов остаются без электричества из-за буйства стихии

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Военные в Канаде приступили к ликвидации последствий шторма "Фиона", который обрушился в выходные на ряд атлантических провинций страны, сообщают канадские СМИ.

Глава Минобороны Канады Анита Ананд заявила, что военнослужащие будут, в частности, восстанавливать работу транспорта и убирать поваленные деревья.

Более 242 тыс. жилых домов и офисов в Новой Шотландии остаются без электричества, нет света и у более чем 80 тыс. человек на Острове Принца Эдварда. Электричество также не поступает в дома примерно 2 тыс. человек в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. С такими же проблемами столкнулись более 13 тыс. человек в Нью-Брансуик.

По последним данным, вследствие шторма "Фиона" погибли пять человек на Карибских островах, еще одна женщина скончалась в Канаде, ее тело нашли спасатели.

В конце прошлой недели шторм обрушился на Новую Шотландию и принес с собой мощные ливни, сильный ветер. Многие дома повреждены, у них сорваны крыши, выбиты окна, есть повреждения от повалившихся деревьев. Обломки деревьев перекрыли автодороги.