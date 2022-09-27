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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:44

Алиев выразил соболезнования Путину в связи со стрельбой в школе в Ижевске

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил соболезнования российскому коллеге Владимиру Путину в связи с трагедией в Удмуртии.

"Глубоко потрясен известием о гибели детей и взрослых в результате стрельбы в школе №88 города Ижевск. От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим",- отмечается в соболезновании Алиева, которое опубликовано на сайте азербайджанского лидера.

Утром в понедельник 34-летний Артем Казанцев открыл стрельбу в школе №88 в Ижевске. Он проник в школу, убив охранника. Позднее Казанцев совершил самоубийство. По последним данным, погибли 15 человек, в том числе 11 детей. Ранения получили 24 человека, среди них 22 ребенка.

Власти Удмуртии объявили трехдневный траур по жертвам стрельбы.

Стрельба в ижевской школе

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Ильхам Алиев Владимир Путин
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