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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:28

Власти Индии заявили об отсутствии проблем с обслуживанием вооружений, купленных у РФ

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - У Индии за последние месяцы не было ощутимых проблем с обслуживанием вооружений, поставленных Россией, заявил во вторник глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Насколько мне известно, за последние несколько месяцев у нас не было особых проблем в плане эксплуатации или получения запасных частей для снаряжения, которое мы получили в прошлом у России", - сказал он в ответ на вопрос журналиста, не повлияют ли санкции США против РФ на обслуживание закупленных у России вооружений.

"Вопрос того, откуда мы получаем военное снаряжение и технику (...) принципиально не изменился из-за геополитической напряженности", - отметил министр.

Он напомнил, что за предыдущие 15 лет Индия закупала вооружения также у США, Франции и Израиля.

Индия
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