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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:28

КТК намерен запустить все выносные причальные устройства к 15 октября

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) намерен к 15 октября запустить все поврежденные ранее выносные причальные устройства (ВПУ), сообщил журналистам глава Минэнерго Казахстана Болат Акчулаков.

Он отметил, что все вопросы с подрядчиками решены.

"По КТК вопросы были решены с подрядчиками по судну, которое должно было заменить танки плавучести. Сами танки плавучести есть в наличии. Судно предполагалось в течение 25 дней доставить, плюс-минус погодные условия. Решение уже принято, мы ожидаем прибытия. Замена первого танка - к 10 октября, к 15 октября - второго, то есть все три ВПУ будут в работе", - сообщил Акчулаков.

Как сообщалось, 22 августа КТК приостановил эксплуатацию ВПУ-1 и ВПУ-2 из-за повреждений танков плавучести. В условиях полной готовности к проведению работ и подходящей погоды замена каждого агрегата займет месяц, отмечали в консорциуме.

Нефтепровод КТК, проходящий через территорию России, - основной экспортный маршрут для казахстанской нефти (на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов), более 20 лет работавший без сбоев. На протяжении последнего года система постоянно сталкивается с проблемами ограничения прокачки из-за разных внешних факторов, в том числе аварии с разливом нефти в августе 2021 года, повреждений ВПУ при шторме в марте 2022 года, обследования акватории морского терминала на наличие взрывоопасных объектов (последнее не повлияло на выполнение графика отгрузок КТК).

КТК Казахстан
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