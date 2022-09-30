В МИД Великобритании заявили, что Лондон хочет нормализовать отношения с Пекином

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Великобритания желает нормализовать отношения с КНР, однако главную роль в этом процессе должен сыграть Пекин, заявил в интервью телеканалу Channel News Asia глава МИД Британии Джеймс Клеверли, назначенный на этот пост при премьере Лиз Трасс.

"Я, безусловно, хочу видеть здоровое партнерство стран. Но у нас пока этого нет, а выбор - за Китаем", - сказал он.

Министр уточнил, что отношения Китая с Лондоном будет зависеть от соблюдения Пекином глобальных правил, таких, что приняты ООН и ВТО.

На вопрос, разделяет ли он точку зрения премьера Трасс на Китай как на угрозу безопасности, Клеверли заявил об обеспокоенности рядом действий Пекина. В частности, по его мнению, Китай ведет деструктивную деятельность в киберпространстве и не выполняет свои обязательства перед населением Гонконга.