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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:07

Блинкен пообещал Украине поддержку в территориальном вопросе

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой дал обещание, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев в территориальном вопросе, сообщил американский госдепартамент.

"Госсекретарь повторил послание президента Байдена о том, что Соединенные Штаты всегда будут (...) поддерживать усилия Украины по осуществлению контроля над ее территорией", - говорится в сообщении.

Блинкен заявил, что США намерены "укреплять" позиции Украины в "военном и дипломатическом плане".

Он также проинформировал Кулебу о поддержке "в области безопасности", включая пакет помощи на сумму $1,1 млрд, о котором было объявлено ранее, "а также о будущих поставках".

Стороны коснулись вопросов экспорта украинского зерна и усилий, направленных на то, чтобы доставка продовольствия "наиболее нуждающимся по всему миру" не прекращалась.

Блинкен и Госдеп также обсудили "обеспечение безопасности ядерных объектов Украины", добавило внешнеполитическое ведомство США.

Украина США Энтони Блинкен Дмитрий Кулеба
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