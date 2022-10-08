Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

В МИД РФ посчитали невнятными сигналы США по поводу ситуации вокруг Украины

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о противоречивости и невнятности поступающих из Вашингтона сигналов в связи с развитием ситуации вокруг Украины.

"Поступающие в последние дни от Администрации США публичные сигналы в контексте происходящего на Украине сочетают в себе провокационную воинственность и сумбурные намеки на возможность соответствующего российско-американского диалога", - сказала она в ответе на вопрос СМИ по поводу заявления госсекретаря США Энтони Блинкена, сказавшего о готовности Штатов к "дипломатии с Россией по Украине".

"Невнятицей на этот счет отметился Госсекретарь Энтони Блинкен. Он заявил, что США будут готовы отреагировать, если Москва проявит "сколько-нибудь серьезные намерения". Между тем еще пару недель назад он начисто отрицал саму возможность поиска дипломатического решения", - говорится в ответе Захаровой, размещенном на сайте МИД РФ.

В РоссииПесков назвал вопиющим призыв Зеленского нанести превентивный удар по РФЧитать подробнее

Подчеркивается, что "главное - это реальные шаги американцев и их сателлитов". "А они кардинально противоречат претендующей на миролюбие показной риторике. Наращиваются поставки вооружений режиму Владимира Зеленского, непосредственно "на земле" растет число западных наемников и инструкторов, США все глубже втягиваются в многоплановую поддержку своих клиентов в Киеве. И это на фоне безумных призывов Владимира Зеленского к своим хозяевам нанести по России превентивный ядерный удар", - отметила представитель российского МИД.

"Такая безответственная демагогия, судя по всему, начинает пугать даже тех, кто требует "победить русских на поле боя". Отсюда, видимо, и проистекают метания команды Джо Байдена, которая сама взрастила зло, похоже, даже не задумываясь о катастрофических для мира, а главное - для себя, последствиях", - говорится в ответе Захаровой.

Украина США Энтони Блинкен МИД РФ Мария Захарова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Первые два поезда после ЧП на Крымском мосту отправились из Крыма в Москву и Петербург

Начато движение автотранспорта по Крымскому мосту

Начато движение автотранспорта по Крымскому мосту
Взрыв на Крымском мосту

Ростуризм и Минцифры запустили горячую линию для туристов по ситуации в Крыму

Взрыв на Крымском мосту

Запуск автомобильного движения по Крымскому мосту возможен после 16:00

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об украинском обстреле территории рядом с ЗАЭС

Главком ВКС РФ Суровикин возглавил объединенную группировку войск в районе проведения СВО

Главком ВКС РФ Суровикин возглавил объединенную группировку войск в районе проведения СВО

Керченская паромная переправа начнет работу в воскресенье

Пять поездов из Крыма и Севастополя будут отправлены в субботу по расписанию

Глава МАГАТЭ после визита в РФ намерен вновь посетить Украину

Взрыв на Крымском мосту

Три человека погибли при взрыве на Крымском мосту

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });