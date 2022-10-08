В МИД РФ посчитали невнятными сигналы США по поводу ситуации вокруг Украины

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о противоречивости и невнятности поступающих из Вашингтона сигналов в связи с развитием ситуации вокруг Украины.

"Поступающие в последние дни от Администрации США публичные сигналы в контексте происходящего на Украине сочетают в себе провокационную воинственность и сумбурные намеки на возможность соответствующего российско-американского диалога", - сказала она в ответе на вопрос СМИ по поводу заявления госсекретаря США Энтони Блинкена, сказавшего о готовности Штатов к "дипломатии с Россией по Украине".

"Невнятицей на этот счет отметился Госсекретарь Энтони Блинкен. Он заявил, что США будут готовы отреагировать, если Москва проявит "сколько-нибудь серьезные намерения". Между тем еще пару недель назад он начисто отрицал саму возможность поиска дипломатического решения", - говорится в ответе Захаровой, размещенном на сайте МИД РФ.

Подчеркивается, что "главное - это реальные шаги американцев и их сателлитов". "А они кардинально противоречат претендующей на миролюбие показной риторике. Наращиваются поставки вооружений режиму Владимира Зеленского, непосредственно "на земле" растет число западных наемников и инструкторов, США все глубже втягиваются в многоплановую поддержку своих клиентов в Киеве. И это на фоне безумных призывов Владимира Зеленского к своим хозяевам нанести по России превентивный ядерный удар", - отметила представитель российского МИД.

"Такая безответственная демагогия, судя по всему, начинает пугать даже тех, кто требует "победить русских на поле боя". Отсюда, видимо, и проистекают метания команды Джо Байдена, которая сама взрастила зло, похоже, даже не задумываясь о катастрофических для мира, а главное - для себя, последствиях", - говорится в ответе Захаровой.