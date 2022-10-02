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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Торговое судно спасло в Атлантическом океане одного мигранта с потерпевшей бедствие лодки

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Испанская спасательная служба сообщила в воскресенье, что в Атлантическом океане у Канарских островов минувшей ночью на борту лодки, перевозившей 34 мигранта, обнаружено четыре тела. Об этом пишет Le Figaro.

Остальные 29 человек числятся пропавшими. За несколько часов до этого единственного выжившего человека с потерпевшей бедствие лодки спасло торговое судно.

Неправительственная организация по защите прав мигрантов Caminando Fronteras в свою очередь сообщила в твиттере, что получила сигнал бедствия именно от этой лодки еще 24 сентября, всего лишь через несколько часов после ее отплытия от берегов Западной Сахары.

Атлантический океан Канарские острова
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