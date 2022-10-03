Европарламент выразит солидарность с Украиной и обсудит энергетический кризис

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Всесторонняя помощь Украине и проблема быстрого взлета цен на энергию будут в центре внимания на пленарной сессии Европарламента, которая пройдет с 3 по 6 октября в Страсбурге. Соответствующие дебаты запланированы на среду, следует из повестки сессии на этот день.

Депутаты выскажут мнения о событиях, связанных с конфликтом на Украине. Речь пойдет о частичной мобилизации в России, включении в ее состав четырех новых регионов, вероятности применения ядерного оружия.

На фоне дальнейшего обострения энергетического кризиса в Европе парламент определит свою позицию по установлению потолков цен на энергию и мерам по сокращению ее потребления. Депутаты примут резолюцию с оценкой предложений Еврокомиссии по защите потребителей и предприятий от чрезмерного удорожания энергии.

В четверг парламентарии проведут с Еврокомиссией обмен мнениями о том, как справиться с ростом цен и дефицитом удобрений в Европе из-за ситуации на Украине. В итоге дискуссии, которая касается продовольственной безопасности союза, может быть сформулирован призыв к принятию стратегии по удобрениям.

Европарламент планирует обсудить и принять решение о дополнительных мерах помощи Украине в устранении последствий военных действий. Оно предусматривает упрощенные правила использования региональных фондов ЕС. Обычно средства из этих фондов тратят на помощь испытывающим трудности регионам стран-членов союза.

Представительная ассамблея ЕС во вторник рассмотрит болезненную для союза проблему нарушения некоторыми государствами-членами основополагающих норм в области верховенство права. Депутаты обсудят предложение Еврокомиссии приостановить финансирование Венгрии из фондов ЕС и заморозить предназначенные для этого средства, после того как Будапешт проигнорировал многократные рекомендации Брюсселя выполнить обязательства члена союза и устранить нарушения в этой области.

Венгрия среди прочих также будет фигурировать в обсуждении положения народности рома (цыган). Европарламент обеспокоен высоким уровнем безработицы, бедностью и дискриминацией, с которыми сталкиваются цыгане в нескольких странах союза.

Среди зарубежных тем Европарламент проанализирует развитие военного конфликта между Арменией и Азербайджаном в связи с недавними столкновениями и обсудит ситуацию, сложившуюся в Иране на фоне охватившего страну протестного движения против ущемления прав женщин. Во вторник во время "Часа вопросов и ответов" глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель разъяснит депутатам позицию Брюсселя по этим вопросам.

Депутаты поставят вопрос о скорейшем включении Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону. Эти страны являются членами ЕС и имеют право присоединиться к пространству открытых границ, но к ним были претензии в части эффективности работы пограничных служб и борьбы с коррупцией. Болгария и Румыния до сих пор не могут выдавать шенгенские визы, и на их границах со странами Шенгенского соглашения остается паспортный контроль.

В повестке дня сессии также меры, связанные с последствиями пандемии COVID-19, которые направлены на укрепление потенциала ЕС в области профилактики инфекции и преодоление ковидных ограничений. В частности, пересмотр правил движения в аэропортах.

Европарламент намерен одобрить предложение о санкциях в отношении торговых партнеров ЕС, нарушающих трудовые и экологические стандарты. Депутаты также проведут срочные дебаты по темам, связанным с правами человека, демократией и верховенством права. Дебаты пройдут в среду днем, а в четверг состоится голосование.