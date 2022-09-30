Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:43

Министры ЕС обсудят потолок цен на газ 11-12 октября в Праге

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Вопрос о введении потолка цен на газ в Евросоюзе будет дополнительно обсуждаться на министерской встрече 11-12 октября в Праге, сообщило Минэнерго Литвы.

Глава министерства Дайнюс Крейвис участвовал 30 сентября во внеочередном заседании совета министров энергетики стран ЕС в Брюсселе. Министр снова призвал Еврокомиссию выступить с инициативой об установлении потолка цен на импортируемый газ.

"Мы предлагаем действовать незамедлительно и установить предельную цену на природный газ, используемый для выработки электроэнергии. Второй шаг, который мы должны сделать, - это установить верхний предел цены на природный газ на оптовом рынке, - сказал Крейвис через пресс-службу. - Предложенный ЕК верхний предел цен на природный газ, импортируемый только по трубопроводам, не решает проблему цен и не снижает финансовую нагрузку на бытовых потребителей энергии и бизнес".

По его словам, необходимо смотреть шире и искать способы установить потолок для газа на оптовом рынке, не нанося ущерба рынку ЕС. Этот вопрос будет дополнительно обсуждаться на встрече в Праге.

Как сообщил Figaro, министры энергетики стран ЕС в Брюсселе согласовали ряд чрезвычайных мер помощи домохозяйствам и предприятиям стран Евросоюза в условиях резкого роста цен на энергию, в том числе распределение части "суперприбылей" производителей энергии среди потребителей, а также введение обязательств по сокращению спроса на электроэнергию в пиковые часы потребления. О введении потолка цен на импорт газа они не договорились из-за сдержанного отношения Германии к этой идее, отметило издание.

На этой неделе министры 15 стран ЕС призвали Еврокомиссию предложить установить потолок цен на газ. В обращении, адресованном еврокомиссару по энергетике Кадри Симсон, они подчеркнули, что введение верхнего предела цен на весь газ, импортируемый в сообщество, "является единственной мерой, которая поможет каждому государству-члену смягчить инфляционное давление, управлять ожиданиями и создать базу на случай возможных перебоев в поставках, а также ограничить дополнительные прибыли в этом секторе".

Симсон заявила в пятницу, что поддерживает предложение ввести "потолок" цен на газ, импортируемый конкретно из России.

Евросоюз Минэнерго Литва Прага Дайнюс Крейвис Кадри Симсон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сенатор Джабаров исключает возможность принятия Украины в НАТО

Под санкции Минфина США попала Набиуллина

Под санкции Минфина США попала Набиуллина

ЕК обнародовала рекомендации по визам и пограничному контролю в отношении россиян

Норвегия рассматривает возможность закрытия границы с Россией

Военная операция на Украине

Путин призвал Киев к переговорам

Путин призвал Киев к переговорам

МВД Грузии отметило сокращение притока россиян через границу

Военная операция на Украине

При обстреле автоколонны у линии соприкосновения в Запорожской области погибли 23 человека

Что случилось этой ночью: пятница, 30 сентября

Американский фондовый индекс S&P 500 завершил торги на минимуме с ноября 2020 года

Сенат США принял законопроект, включающий новую помощь Украине в размере $12 млрд

Сенат США принял законопроект, включающий новую помощь Украине в размере $12 млрд
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });