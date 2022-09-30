Министры ЕС обсудят потолок цен на газ 11-12 октября в Праге

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Вопрос о введении потолка цен на газ в Евросоюзе будет дополнительно обсуждаться на министерской встрече 11-12 октября в Праге, сообщило Минэнерго Литвы.

Глава министерства Дайнюс Крейвис участвовал 30 сентября во внеочередном заседании совета министров энергетики стран ЕС в Брюсселе. Министр снова призвал Еврокомиссию выступить с инициативой об установлении потолка цен на импортируемый газ.

"Мы предлагаем действовать незамедлительно и установить предельную цену на природный газ, используемый для выработки электроэнергии. Второй шаг, который мы должны сделать, - это установить верхний предел цены на природный газ на оптовом рынке, - сказал Крейвис через пресс-службу. - Предложенный ЕК верхний предел цен на природный газ, импортируемый только по трубопроводам, не решает проблему цен и не снижает финансовую нагрузку на бытовых потребителей энергии и бизнес".

По его словам, необходимо смотреть шире и искать способы установить потолок для газа на оптовом рынке, не нанося ущерба рынку ЕС. Этот вопрос будет дополнительно обсуждаться на встрече в Праге.

Как сообщил Figaro, министры энергетики стран ЕС в Брюсселе согласовали ряд чрезвычайных мер помощи домохозяйствам и предприятиям стран Евросоюза в условиях резкого роста цен на энергию, в том числе распределение части "суперприбылей" производителей энергии среди потребителей, а также введение обязательств по сокращению спроса на электроэнергию в пиковые часы потребления. О введении потолка цен на импорт газа они не договорились из-за сдержанного отношения Германии к этой идее, отметило издание.

На этой неделе министры 15 стран ЕС призвали Еврокомиссию предложить установить потолок цен на газ. В обращении, адресованном еврокомиссару по энергетике Кадри Симсон, они подчеркнули, что введение верхнего предела цен на весь газ, импортируемый в сообщество, "является единственной мерой, которая поможет каждому государству-члену смягчить инфляционное давление, управлять ожиданиями и создать базу на случай возможных перебоев в поставках, а также ограничить дополнительные прибыли в этом секторе".

Симсон заявила в пятницу, что поддерживает предложение ввести "потолок" цен на газ, импортируемый конкретно из России.