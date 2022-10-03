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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:05

Число жертв урагана "Иэн" в США достигло 87 человек

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Ураган "Иэн" привел к гибели в США 87 человек в штатах Флорида и Северная Каролина, сообщает в понедельник NBC News.

В частности, 83 погибших пришлось на Флориду и 4 – на Северную Каролину. До этого сообщалось о гибели 77 человек.

Кроме того, 746 тыс. человек до сих пор остаются без электроэнергии во Флориде. Тем временем, продолжаются поисково-спасательные работы.

"Мы заблаговременно задействовали беспрецедентно большой резерв сил для проведения поисково-спасательных операций", - заявила глава Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях Диана Крисвелл.

Пропавшими без вести числятся более десяти тысяч человек. По мнению властей, многие из них находятся в убежищах и не могут выйти на связь из-за проблем с электроснабжением.

В субботу ураган резко ослаб, когда он перемещался по южной части Вирджинии.

США Иэн
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