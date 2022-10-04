Руководство ЗАЭС может быть сформировано из работников станции

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Руководство Запорожской АЭС, гендиректор которой был выдворен из Энергодара за связи с СБУ, может быть сформировано из работников станции, считает советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Станцию должен возглавить профессионал высокого уровня с серьезным опытом руководящей работы на АЭС. И такие люди есть, в том числе из числа нынешнего персонала ЗАЭС. Там достаточно профессионально подготовленных людей, чтобы из них сформировать команду. С нашим участием, но из них", - сказал Карчаа "Интерфаксу".

По его словам, выдворенный директор был лишь одним из менеджеров, но не лидером, поэтому на работе станции его отсутствие никак не отразится.

Сейчас продолжается процесс определения организационно-правовой формы работы станции в связи с переходом в юрисдикцию РФ, отметил собеседник агентства.

"Понятно, что станция как объект собственности перейдет в собственность РФ. Процессы идут интенсивно, но точка не поставлена. Предвосхищать их окончание я не считаю возможным", - сказал Карчаа.

Накануне телеканал "Россия-24" (ВГТРК) показал сюжет, в котором генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов сознается в связях с украинскими спецслужбами. Его выдворили на подконтрольную Киеву территорию "за дискредитацию органов власти РФ".