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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Австрия и Венгрия помогут Сербии бороться с нелегальной иммиграцией через ее южную границу

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Австрия и Венгрия окажут помощь Сербии в сдерживании нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть на сербскую территорию через южную границу с Северной Македонией, сообщил в четверг глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Мы все заинтересованы в том, чтобы сдвинуть нашу линию обороны на юг, поэтому мы согласились объединить силы", - передает Associated Press (AP) слова Сийярто.

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Он отметил, что нынешнюю ситуацию с нелегальными мигрантами, пересекшими границу за последнее время, можно сравнить с обстановкой в 2015 году, когда более 1 млн нелегалов попали в Европу. Такие заявления Сийярто сделал после встречи делегаций трех стран в Белграде.

Ранее лидеры Австрии, Венгрии и Сербии обсуждали выработку общей стратегии для борьбы с нелегальной миграцией.

Венгрия еще в 2016 году возвела заграждения на границе с Сербией для борьбы с нелегальной иммиграцией.

Австрия Венгрия Сербия
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