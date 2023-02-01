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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:13

Крупнейшая фракция Европарламента предложила строить стены на пути мигрантов

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Крупнейшая фракция Европарламента - Европейская народная партия (ЕНП) - предупредила о надвигающемся на Европу новом миграционном кризисе и предложила укреплять внешние границы ЕС и даже строить на них стены за счет союзного бюджета.

"В случае необходимости строительство ограждений на наших внешних границах должно иметь право на финансирование (за счет бюджета) ЕС", - сказал глава группы ЕНП в Европарламенте Манфред Вебер.

"Заборы - это всегда крайняя мера, но они нужны нам везде, где банды контрабандистов успешно пытаются обойти европейские законы", - подчеркнул он, представляя журналистам подготовленный фракцией документ с предложениями об обновлении политики ЕС в области политического убежища и миграции.

"Нам нужна европейская политика, которая надежно защищает границы, - заявил Вебер. - Мы должны проводить различие между (политическими) беженцами и экономическими мигрантами и эффективно возвращать всех тех, кто не нуждается в международной защите".

Другие члены фракции отметили необходимость противодействия попыткам некоторых государств, пограничных с ЕС, использовать мигрантов в своих политических целях, а также потребность в принятии кодекса поведения НПО, выполняющих поисково-спасательные миссии в море.

ЕНП уже несколько месяцев предупреждает, что ЕС скатывается к новому миграционному кризису. В прошлом году внешние границы союза нелегально пересекли почти 330 тысяч человек. Это самый высокий показатель с 2016 года, который был годом миграционного кризиса. Однако европейская политика предоставления убежища все еще застряла в 2016 году, считают право-центристы.

На данный момент на рассмотрении в ЕС находятся 600 тысяч заявлений о предоставлении убежища. Уровень признания составляет менее 40%, что указывает на то, что почти две трети просителей убежища на самом деле не нуждаются в международной защите.

1 февраля на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге проходят дебаты по миграционной политике ЕС. На следующей неделе главы государств и правительств стран ЕС соберутся в Брюсселе на специальный саммит, чтобы выработать жизнеспособные решения в области убежища и миграции.

Европарламент ЕНП Манфред Вебер
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