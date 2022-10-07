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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:31

Эрдоган и Путин обсудили в телефонном разговоре ситуацию на Украине

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу поговорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным, лидеры страны обсудили события на Украине и двусторонние отношения, передают турецкие СМИ.

"В телефонном разговоре турецкий и российский президенты обсудили недавние события на Украине", - отмечает "Анадолу".

По данным агентства, Эрдоган вновь заявил о готовности Анкары содействовать мирному решению украинского вопроса таким образом, "который всем принесет пользу".

В свою очередь телеканал TRT World отмечает, что президенты также обсудили двусторонние отношения.

Турция Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Путин
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