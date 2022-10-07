Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Путин анонсировал саммит Россия-Центральная Азия на следующей неделе в Астане

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил о подготовке саммита Россия-Центральная Азия.

"Еще одна тема для обсуждения - подготовка к предстоящему на следующей неделе в Астане первому в истории саммиту в формате Россия-Центральная Азия. Напомню, что этот форум проводится в год 30-летия установления дипломатических отношений России со всеми пятью центральноазиатскими государствами", - сказал Путин в пятницу на неформальном саммите СНГ в Петербурге.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Нобелевская премия - 2022

Нобелевскую премию мира присудили "Мемориалу"

Нобелевскую премию мира присудили "Мемориалу"

Credit Suisse выставил оферту на выкуп обязательств почти на $3 млрд

Credit Suisse выставил оферту на выкуп обязательств почти на $3 млрд

Япония пополнила санкционные списки по РФ более чем 80 лицами и структурами

Что случилось этой ночью: пятница, 7 октября

Два главаря боевиков уничтожены в результате авиаудара США в Сирии

Суд отложил заседание по делу Маска, чтобы дать ему время закрыть сделку по покупке Twitter

Суд отложил заседание по делу Маска, чтобы дать ему время закрыть сделку по покупке Twitter

Экипаж корабля Crew Dragon вместе с Анной Кикиной перешел на борт МКС

Американский корабль Crew Dragon-5 с космонавтом "Роскосмоса" состыковался с МКС

Американский корабль Crew Dragon-5 с космонавтом "Роскосмоса" состыковался с МКС

Эрдоган верит в нормализацию отношений Турции с Арменией

Эрдоган верит в нормализацию отношений Турции с Арменией
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });