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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Тринадцать судов с продовольствием покинули в воскресенье порты Украины

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Из портов Одесса, Южный и Черноморск в воскресенье, 9 октября, вышли 13 судов с 230,7 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы, сообщило министерство инфраструктуры Украины.

"Среди них - балкеры Argonaut, на борту которого - 71 тыс. тонн пшеницы для Индонезии, Ali A (7 тыс. тонн пшеницы для Ливана) и Mehmet Bey (8 тыс. тонн сои для Египта)", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

С начала работы "зернового коридора" 305 судов экспортировали 6,8 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание документа по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов – Черноморска, Одессы и Южного.

Украина
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