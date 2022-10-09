Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Число случаев COVID-19 в мире превысило 621,2 млн

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 621,24 млн, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6,55 млн человек.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро воскресенья составил 841,7. В США на 1 млн жителей скончались 3 246 человек, Индии - 375, Франции - 2 369, Бразилии - 3 180, Германии - 1 784.

коронавирус
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Минобороны Киргизии сообщили об отмене учений "Нерушимое братство" в рамках ОДКБ

В Минобороны Киргизии сообщили об отмене учений "Нерушимое братство" в рамках ОДКБ

Что случилось этой ночью: воскресенье, 9 октября

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с двумя спутниками связи компании Intelsat

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с двумя спутниками связи компании Intelsat

КНДР запустила очередную баллистическую ракету

Что произошло за день: суббота, 8 октября

Что случилось этой ночью: суббота, 8 октября

США расширили ограничения на экспорт полупроводников в Китай

США расширили ограничения на экспорт полупроводников в Китай

Байден заявил, что из-за решения ОПЕК+ в США начался рост цен

Байден заявил, что из-за решения ОПЕК+ в США начался рост цен

Что произошло за день: пятница, 7 октября

Британцам предсказали отключение электричества на 3 часа в день зимой в наихудшем сценарии

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });