Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Лидер КНДР проинспектировал подготовку тактических ядерных подразделений

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проинспектировал военную подготовку тактических ядерных подразделений, сообщает ЦТАК.

Согласно северокорейскому агентству, он присутствовал на учениях, которые проводились с 25 сентября по 9 октября.

"Это проверка оперативной готовности наших средств военного сдерживания и, в то же время, случай, который доказал надежность и готовность государственной системы ядерной обороны", - цитирует слова Ким Чен Ына ЦТАК.

По его словам, последние учения послужили "очевидным предупреждением и четкой демонстрацией" готовности Севера к ядерному ответу.

Отмечается, что Ким Чен Ын ясно дал понять, что он не заинтересован в переговорах с США и Южной Кореей.

"У нас нет основания для диалога с врагами, и мы не чувствуем необходимости в этом", - цитирует его СМИ.

Напряженность на Корейском полуострове усилилась в последнее время. Пхеньян с конца сентября проводит регулярные запуски баллистических ракет в ответ на военные учения Южной Кореи и США. Также растут опасения, что Северная Корея может провести ядерное испытание в ближайшем будущем.

Южная Корея, Япония и страны Запада критикуют такие действия, заявляя, что они нарушают резолюции СБ ООН по КНДР.

Ким Чен Ын КНДР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Минске заявили, что Украина взорвала мосты и заминировала дороги на границе

В Минске заявили, что Украина взорвала мосты и заминировала дороги на границе

Что произошло за день: воскресенье, 9 октября

Ван дер Беллен лидирует в первом туре выборов президента Австрии

В Кишиневе собрался очередной антиправительственный митинг

В Кишиневе собрался очередной антиправительственный митинг

Песков отметил, что решения в рамках ОПЕК+ позволяют противостоять действиям США

Песков отметил, что решения в рамках ОПЕК+ позволяют противостоять действиям США

В Австрии в воскресенье выберут президента

В Минобороны Киргизии сообщили об отмене учений "Нерушимое братство" в рамках ОДКБ

В Минобороны Киргизии сообщили об отмене учений "Нерушимое братство" в рамках ОДКБ

Что случилось этой ночью: воскресенье, 9 октября

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с двумя спутниками связи компании Intelsat

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с двумя спутниками связи компании Intelsat

КНДР запустила очередную баллистическую ракету

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });