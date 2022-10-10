Лидер КНДР проинспектировал подготовку тактических ядерных подразделений

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проинспектировал военную подготовку тактических ядерных подразделений, сообщает ЦТАК.

Согласно северокорейскому агентству, он присутствовал на учениях, которые проводились с 25 сентября по 9 октября.

"Это проверка оперативной готовности наших средств военного сдерживания и, в то же время, случай, который доказал надежность и готовность государственной системы ядерной обороны", - цитирует слова Ким Чен Ына ЦТАК.

По его словам, последние учения послужили "очевидным предупреждением и четкой демонстрацией" готовности Севера к ядерному ответу.

Отмечается, что Ким Чен Ын ясно дал понять, что он не заинтересован в переговорах с США и Южной Кореей.

"У нас нет основания для диалога с врагами, и мы не чувствуем необходимости в этом", - цитирует его СМИ.

Напряженность на Корейском полуострове усилилась в последнее время. Пхеньян с конца сентября проводит регулярные запуски баллистических ракет в ответ на военные учения Южной Кореи и США. Также растут опасения, что Северная Корея может провести ядерное испытание в ближайшем будущем.

Южная Корея, Япония и страны Запада критикуют такие действия, заявляя, что они нарушают резолюции СБ ООН по КНДР.