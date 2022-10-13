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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:42

Мадрид выделит 3 млрд евро помощи нуждающимся испанцам для оплаты счетов

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Испании Педро Санчес в четверг объявил о намерении правительства выделить из госбюджета помощь в 3 млрд евро для уменьшения финансовой нагрузки на испанцев в условиях энергетического кризиса, сообщает агентство Associated Press.

Меры включают в себя установление фиксированных тарифов на газ для систем коллективного отопления жилых помещений до конца 2023 года, а также увеличение субсидий на электроэнергию и отопление для домохозяйств с низким доходом.

Ожидается, что эти меры утвердят на заседании кабинета министров 18 октября. Согласно предложению властей, выделяемые средства помогут расплатиться со счетами порядка 40% домохозяйств.

Аналогичные меры принимают в преддверии зимнего сезона и в некоторых других европейских странах. В частности, на этой неделе в ФРГ подготовили двухэтапный план субсидирования расходов потребителей на газ.

Испания
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