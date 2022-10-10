На расположенном вблизи "Северных потоков" острове Борнхольм восстановили электроснабжение

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - На датском острове Борнхольме восстановили электричество, кратковременный сбой был вызван локальной неисправностью, сообщает агентство Associated Press.

Информация о сбое в электроснабжении острова появилась в районе 8:00 по местному времени (9:00 по Москве). Изначально в управляющей компании заявили о том, что подводный кабель, по которому поступает электричество на остров, был перерезан. Однако затем власти заявили, что речь идет о локальной неисправности.

В итоге около 40 тыс. жителей острова были без электричества на протяжении четырех часов, однако в настоящее время сбой устранен.

Associated Press отмечает, что изначально сообщения об отключении электричества вызвало в Дании особое беспокойство, так как именно около Борнхольма ранее осенью произошли инциденты на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2".