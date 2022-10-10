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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

В Польшу за сутки прибыли пять тяжелых транспортных самолетов США

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - За сутки в Польшу прибыло не менее пяти американских тяжелых транспортных самолетов, следует из данных западных авиационных ресурсов.

На аэродроме города Жешув, расположенного в 90 км от границы с Украиной, совершили посадку грузовые самолеты Boeing 747 нескольких американских транспортных компаний, зафрахтованных Пентагоном. Самолеты способны перевозить до 120 тонн груза.

По данным Транспортного командования вооруженных сил США, с конца февраля США поставили Украине уже 142 артиллерийские системы и более 707 тысяч снарядов и ракет к ним.

С континентальной части США было также переброшено 56 тысяч переносных ракетных комплексов для борьбы с бронированными целями, более 1,4 тысячи переносных зенитных ракетных комплексов, 15 вертолетов, 42 контрбатарейных радара, 10,2 тысячи автоматов и пистолетов, около 68,2 млн патронов для стрелкового оружия и 18 патрульных катеров.

В этих целях тяжелые транспортные самолеты - как военные, так и зафрахтованные Пентагоном - совершили 777 рейсов в Европу. Задействованы были также 44 корабля, 104 железнодорожных состава и 2,8 тысячи трейлеров.

Всего для передачи Украине в Европу доставлено более 73 тысяч тонн вооружений и военной техники. Большая часть вооружений доставлялась через Жешув.

Хроника 24 февраля – 10 октября 2022 годаВоенная операция на Украине
Пентагон США Украина Жешув Польша
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