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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Что случилось этой ночью: среда, 12 октября

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Умерла актриса Анджела Лэнсбери. Она скончалась во сне в своем доме в Лос-Анджелесе в возрасте 96 лет. Одной из самых известных в карьере Лэнсбери стала роль писательницы Джессики Флетчер в сериале "Она написала убийство".

- Президент ОАЭ проинформировал Путина о позиции Украины по ряду вопросов. Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян также подчеркнул необходимость диалога между Москвой и Киевом.

- США хотят побыстрее поставить Украине системы ПВО NASAMS. "Как мы полагаем, мы на пути к тому, чтобы в самом ближайшем будущем передать первые два этих комплекса", - заявил представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби. Всего США одобрили передачу Украине восьми систем NASAMS.

- Байден запланировал пересмотреть отношения США с Саудовской Аравией. Белый дом отметил, что оценит подходы и определится с дальнейшими действиями. Байден также указал, что Эр-Рияд ожидают последствия за решение о сокращении добычи нефти.

- Франция усиливает восточный фланг НАТО расширением военного присутствия в Румынии. Париж дополнительно развернет роту боевых машин пехоты и эскадрон танков Leclerc. Ранее Франция уже направила в Румынию около тысячи своих военнослужащих для усиления армейской группировки.

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