США и Греция обсудили расширение военного присутствия Вашингтона на греческой территории

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Помощник замминистра обороны США Саша Бейкер и заместитель министра национальной обороны Греции Николас Чардалиас на встрече в Вашингтоне обсудили вопросы расширения американского военного присутствия на греческой территории, сообщил Пентагон.

"Стороны поделились взглядами на расширение военного присутствия Соединенных Штатов в заливе Суда и в других районах Греции в качестве средства усиления поддержки Североатлантического союза, особенно в Восточном Средиземноморье, на Балканах и в Черном море, а также на южном фланге НАТО", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что представители оборонных ведомств двух стран "обсудили важную роль порта Александруполис в обеспечении надежного доступа к Восточному флангу НАТО, особенно для оказания помощи Украине".

Бейкер призвала к дальнейшему диалогу между Грецией и Турцией для снижения напряженности и поддержания стабильности в Эгейском море и Восточном Средиземноморье, информировал Пентагон.

Как сообщила в августе текущего года газета The New York Times, греческие власти передали США порт Александруполис, который сейчас используется в качестве базы хранения тяжелых вооружений.

Издание писало, что с прошлого года количество военной техники, переброшенной США через этот порт выросло почти в 14 раз.

Между Грецией и Турцией в течение многих лет сохраняются серьезные разногласия по вопросу суверенитета в акватории Эгейского моря. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил Афины о серьезных последствиях, если та будет провоцировать турецких военных.

В частности, Эрдоган раскритиковал Грецию за то, что ее ВВС, по утверждению Анкары, летом нынешнего года неоднократно поднимались на перехват турецких военных самолетов. Более того, по версии турецкой стороны, греческие пилоты при этом совершали захват потенциальной цели на своих РЛС.

Турция информировала об этих инцидентах НАТО. Как Анкара, так и Афины входят в этот военный альянс.

Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы заявил ранее, что высказывания политического руководства Турции в адрес Греции и греческого народа вызывают серьезную обеспокоенность в ЕС.