Японская ракета Epsilon не смогла выйти на орбиту и была уничтожена

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Японская ракета-носитель Epsilon не смогла выйти на намеченную орбиту из-за неполадок при отделении последней ступени и была дистанционно уничтожена вместе с восемью спутниками на борту, сообщает Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

"Ракета отклонилась от заданной траектории перед штатным отделением второй ступени от третьей, было установлено, что она не сможет достичь необходимой высоты и поэтому она была дистанционно уничтожена", - заявил представитель агентства в ходе пресс-конференции по итогам запуска.

По данным JAXA, аномалия была отмечена спустя 7 минут после старта. В данный момент инженеры ищут причину ее возникновения.

По плану агентства, ракета должна была отправить на орбиту спутник RAISE-3 массой 110 кг, который предполагалось использовать для испытания семи инновационных технологий, и пять кубсатов (сверхмалых спутников), разработанных и созданных японскими научными и образовательными учреждениями.

Также в рамках коммерческого контракта агентства с компанией iQPS на орбиту должны были быть выведены два спутника дистанционного зондирования Земли QPS-SAR-3 и QPS-SAR-4, использующие технологию радиолокационного синтезирования апертуры. Эта технология позволяет проводить дистанционное зондирование Земли в высоком разрешении, независимо от высоты аппарата, погодных условий и освещенности снимаемого объекта.