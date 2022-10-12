Японская ракета-носитель Epsilon с восемью спутниками стартовала на орбиту

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Японская ракета-носитель Epsilon с восемью спутниками на борту в среду стартовала на орбиту, трансляцию запуска ведет Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Запуск был осуществлён со стартовой площадки космодрома Утиноура в 09:50 по местному времени (в 03:50 мск).

Планируется, что на орбиту отправится спутник RAISE-3 массой 110 кг, который будет использоваться для испытания семи инновационных технологий, и пять кубсатов, разработанных и созданных японскими научными и образовательными учреждениями.

Также в рамках коммерческого контракта агентства с компанией iQPS на орбиту будут выведены два спутника дистанционного зондирования Земли QPS-SAR-3 и QPS-SAR-4, использующие технологию радиолокационного синтезирования апертуры. Эта технология позволяет проводить дистанционное зондирование Земли в высоком разрешении, независимо от высоты аппарата, погодных условий и освещенности снимаемого объекта.