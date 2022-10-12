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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

МВД Грузии заявил о непричастности Тбилиси к теракту на Крымском мосту

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе заявил, что Грузия не имеет никакого отношения к теракту на Крымском мосту.

"Грузия не имеет никакого отношения к упомянутому вопросу. Таможенный контроль в Грузии проходят как транзитные, так и нетранзитные грузы. Подобного подозрительного факта зафиксировано не было", - заявил Дарахвелидзе журналистам.

Ранее сообщалось о задержании силовыми структурами России группы лиц, причастных к теракту на Крымском мосту. Сообщалось, что грузовик с взрывчаткой прошел через территорию Грузии.

СКР сообщил, что в рамках расследования теракта на Крымском мосту установлены 12 подозреваемых в этом преступлении.

Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела. По факту взрыва на Крымском мосту возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".

Хроника 08 – 12 октября 2022 годаВзрыв на Крымском мосту
Грузия Крымский мост
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