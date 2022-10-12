Лагард призвала мировые центробанки активнее сотрудничать в борьбе с инфляцией

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард раскритиковала денежно-кредитную политику ряда европейских стран, назвав ее контрпродуктивной в борьбе с высокой инфляцией.

Европейские государства, в том числе Франция и Германия, представили ряд программ, предусматривающих выделение субсидий на расходы на электроэнергию, после того, как цены на природный газ резко подскочили на фоне ситуации на Украине.

Между тем эти политики были раскритикованы, пишет MarketWatch.

Лагард заявила, что мировые центробанки должны активнее сотрудничать в условиях высокой инфляции и осознавать масштаб влияния принимаемых ими решений в рамках монетарной политики на экономики других государств.

"Представителям руководства центральных банков необходимо сотрудничать, чтобы понимать, какими будут последствия внутренней монетарной политики, поскольку финансовые рынки чрезвычайно интегрированы и поскольку каждая из наших монетарных политик влияет на другие страны мира", - сказала Лагард в ходе интервью на ежегодной встрече Института международных финансов.