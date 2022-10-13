Путин примет участие в саммите Совещания по мерам доверия в Азии

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Насыщенная международная повестка запланирована у президента РФ Владимира Путина в четверг в Астане на "полях" саммита Совещания по мерам доверия в Азии (СВМДА).

График президента РФ в этот день начнется с участия в саммите СВМДА, а с середины дня у него запланированы двусторонние встречи, на некоторых из них будут присутствовать глава НК "Роснефть" Игорь Сечин и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков накануне рассказал, что первой из двусторонних встреч станет беседа Путина с эмиром Катара Тамимом Аль Тани, лидеры обсудят взаимодействие на энергетическом рынке, а также ситуацию на Украине. "Несомненно, эмир будет интересоваться нашими оценками ситуации на Украине, и об этом тоже будет разговор. Конечно, помимо политики и торгово-экономической сферы, я бы выделил сотрудничество на энергетическом рынке, а именно взаимодействие России и Катара в рамках форума стран-экспортеров газа. Это тоже будет обсуждаться между нашими лидерами", - сказал он.

Вслед за этой встречей у Путина запланированы переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Как ожидается, состоится обмен мнениями о положении дел на Ближнем Востоке, будут обсуждены перспективы возобновления палестино-израильского диалога.

Встреча президента РФ с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом значится третьей в этот день. В Кремле предполагают, что на переговорах Эрдоган озвучит свои предложения о посредничестве в урегулировании ситуации на Украине, в том числе по различным форматам контактов, которые могут состояться в Турции.

"Сейчас многие говорят, что турки готовы выступить и с другими инициативами в контексте урегулирования украинского конфликта, в печати проходят различные сообщения о том, что турецкая сторона выдвигает на этот счет конкретные соображения. Я не исключаю, что Эрдоган будет эту тему активно затрагивать и в ходе этого астанинского контакта, так что нас ожидает очень интересное, я надеюсь, полезное обсуждение", - сказал Ушаков.

Он пояснил, что в прессе озвучиваются несколько инициатив. "Во-первых, турки предлагают свое посредничество, естественно, исходят из того, что если будут какие-то переговоры или контакты, то они состоятся на их территории - в Стамбуле или Анкаре, я так полагаю. Можно ожидать, что Эрдоган в какой-то степени уже официально изложит те соображения, которые сейчас множатся в средствах массовой информации",- отметил представитель Кремля.

Ушаков напомнил, что " упоминаются различные форматы, в том числе "Россия и США, ведущие страны Западной Европы" и т.д".

Не менее важные трехсторонние переговоры ожидаются в этот день у президента РФ с президентами Киргизии Садыром Жапаровым и Таджикистана Эмомали Рахмоном, основное внимание на которых будет уделено ситуации на таджикско-киргизской границе.

Ушаков отметил, что Москва считает недопустимым любые трения между союзниками по ОДКБ, недоброжелатели могут использоваться эти конфликты для дестабилизации обстановки во всем регионе. При этом Россия, отметил он, готова "подставить свое братское плечо, оказать любое приемлемое для Бишкека и Душанбе содействие, в том числе в процессе делимитации и демаркации киргизско-таджикской государственной границы, в том числе с учетом имеющегося у нас опыта пограничного размежевания, в частности, с Казахстаном".

Завершающей в графике двусторонних встреч в этот день станет беседа Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Москва намерена предложить провести очередной трехсторонний саммит с участием Баку и Еревана.

"Я могу сказать, что мы будем предлагать провести очередной саммит в трехстороннем формате с участием президентов России, Азербайджана и Армении, надеемся, что в самое ближайшее время удастся согласовать сроки проведения этого саммита, и он состоится, будет весьма полезным и продуктивным", - отметил Ушаков.