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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

Путин прибыл в Астану для участия в саммитах СВМДА

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в четверг прибыл в Астану, где примет участие в нескольких саммитах, а также проведет серию двусторонних встреч.

Рабочий день у президента в четверг начнется с участия в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В своем выступлении президент РФ выскажется по вопросам восстановления цепочек поставок жизненно важных товаров и поддержания мира и стабильности на континенте.

В средине дня у Путина начнется серия международных контактов, в частности он проведет переговоры с эмиром Катара Тамимом Аль Тани, с которым обсудит взаимодействие на энергетическом рынке, а также ситуацию на Украине, затем у него запланированы переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Как ожидается, лидеры обменяются мнениями о положении дел на Ближнем Востоке, обсудят перспективы возобновления палестино-израильского диалога.

На встрече президента РФ и его турецкого коллегии Реджепа Тайипа Эрдогана речь может пойти о новых предложениях Анкары по посредническим усилиям в урегулировании ситуации на Украине, в том числе о форматах переговоров, которые могут состояться в Турции.

"Во-первых, турки предлагают свое посредничество, естественно, исходят из того, что если будут какие-то переговоры или контакты, то они состоятся на их территории - в Стамбуле или Анкаре, я так полагаю. Можно ожидать, что Эрдоган в какой-то степени уже официально изложит те соображения, которые сейчас множатся в средствах массовой информации", - сказал накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков журналистам, напомнив, что "упоминаются различные форматы, в том числе "Россия и США, ведущие страны Западной Европы" и т.д".

В этот день у Путина запланирована и трехстороння встреча с президентами Киргизии и Таджикистана Садыром Жапаровым и Эмомали Рахмоном, основное внимание на которых будет уделено ситуации на таджикско-киргизской границе и содействии России, которое будет приемлемо Бишкеку и Душанбе, в том числе в процессе делимитации и демаркации их границы.

Завершающей в графике двусторонних встреч в этот день станет беседа Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Москва намерена предложить провести очередной трехсторонний саммит с участием Баку и Еревана, рассчитывает, что в самое ближайшее время удастся согласовать сроки.

На следующий день - 14 октября, Путин примет участие в заседании Совета глав государств СНГ и первом саммите Россия-Центральная Азия.

Владимир Путин СВМДА
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