Путин на саммите СВМДА затронет вопрос восстановления цепочек поставок жизненно важных товаров

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в четверг в Астане примет участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, выскажется по вопросам восстановления цепочек поставок жизненно важных товаров и поддержания мира и стабильности на континенте.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков в преддверии поездки Путина в Астану рассказал о повестке саммита и выступлении президента на нем. "Что касается выступления нашего президента, то в нем будут затронуты вопросы экономического сотрудничества в Азии, включая восстановление цепочек поставок жизненно важных товаров, поддержания мира и стабильности на континенте с акцентом на формирование там системы равной общей и неделимой безопасности, основанной на общепризнанных принципах международного права", - сообщил Ушаков.

Кроме того, президент затронет тему гуманитарного взаимодействия в рамках этого объединения, давил он.

Повестка самого саммита, по словам Ушакова, будет выстраиваться вокруг вопросов постпандемийного восстановления региона, обеспечения его устойчивого развития, борьбы с новыми вызовами и угрозами, укрепления взаимосвязанности.

"По инициативе казахстанского председательства это объединение, наверное, будет рассматривать вопрос о своих дальнейших реформах, в частности, казахи предлагают, чтобы это Совещание со временем превратилось в организацию. Этот вопрос также будет обсужден в предварительном плане лидерами на заседании", - сказал он.

Кроме того, по инициативе России, рассказал Ушаков, предполагается принять отдельное заявление лидеров по тематике обеспечения безопасности в сфере информационно-коммуникационных технологий. "При активном участии нашей страны к саммиту также выработан проект плана действий СВМДА по реализации глобальной контртеррористической стратегии ООН", - отметил Ушаков.

В данный момент в состав СВМДА входят 27 стран, на саммите в Астане планируется принять нового члена объединения - Кувейт.

Программа президента РФ в Астане продолжится и 14 октября, в пятницу он примет участие в заседании Совета глав государств СНГ и в первом саммите Россия - Центральная Азия.