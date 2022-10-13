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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

Лидер КНДР руководил запуском двух стратегических крылатых ракет большой дальности в среду

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Северокорейский лидер Ким Чен Ын на месте руководил испытательным запуском стратегических крылатых ракет большой дальности, успешно проведенным в среду, сообщает ЦТАК.

"Две запущенные стратегические крылатые ракеты большой дальности, пролетев 10 тыс. 234 секунд (...) над Желтым морем, попали в мишень на расстоянии около 2 тыс. км", - говорится в сообщении.

Отмечается, что запуски были проведены с целью дальнейшего повышения "боевой эффективности и мощи" ракет, размещенных в тактических ядерных частях Корейской народной армии.

Лидер КНДР выразил "большое удовлетворение результатом испытательного запуска" и "высоко оценил повышенную способность ядерных боевых сил к реагированию".

Согласно агентству, Ким Чен Ын подчеркнул, что запуск является еще одним "четким предупреждением противникам" и демонстрацией возможностей страны по сдерживанию.

В то же время он призвал к дальнейшему расширению "пространства применения ядерных стратегических вооруженных сил, чтобы решительно сдерживать серьезные военные кризисы".

Напряженность на Корейском полуострове усилилась в последнее время. Пхеньян с конца сентября проводит регулярные запуски баллистических ракет в ответ на военные учения Южной Кореи и США. Также растут опасения, что Северная Корея может провести ядерное испытание в ближайшем будущем.

Южная Корея, Япония и страны Запада критикуют такие действия, заявляя, что они нарушают резолюции СБ ООН по КНДР.

КНДР Ким Чен Ын
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