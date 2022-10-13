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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

Токаев призвал страны СВМДА создать "зеленые коридоры" для продовольственной безопасности

Токаев призвал страны СВМДА создать "зеленые коридоры" для продовольственной безопасности
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предлагает создать "зеленые коридоры" между странами-участницами Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) для обеспечения продовольственной безопасности.

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"Нам нужно выработать унифицированные подходы к оценке соответствия значимых продуктов национальным стандартам, а также создать "зеленые коридоры" между государствами-членами СВМДА для данной категории товаров", - сказал Токаев в ходе VI саммита Совещания.

При этом, он подчеркнул, что "представляется перспективным наладить сотрудничество СВМДА с Исламской организацией по продовольственной безопасности, штаб-квартира которой расположена в Астане".

"Учитывая сельскохозяйственный потенциал наших стран, мы могли бы принять меры для обеспечения нуждающихся стран продовольствием и удобрениями", - отметил президент Казахстана.

Токаев подчеркнул, что "на пространстве СВМДА необходим реально работающий механизм обеспечения продовольственной безопасности". По его словам, Азия производит две трети мировой сельскохозяйственной продукции, но продолжает оставаться уязвимой в данной сфере.

Казахстан Касым-Жомарт Токаев
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