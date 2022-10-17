Корпус Стражей Исламской революции начал учения на северо-западе Ирана

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Сухопутные войска Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) проводят масштабные учения на северо-западе Ирана в провинции Восточный Азербайджан, сообщает в понедельник "Мехр".

Маневры идут на севере провинции в районе реки Арас, их цель – повысить боевую готовность сухопутных подразделений КСИР.

Командующий сухопутными войсками КСИР бригадный генерал Мохаммад Пакпур отметил, что учения включают в себя переброску военных на вертолетах, операции боевых вертолетов, ночные марш-броски, использование ударных БПЛА и беспилотников-самоубийц, наведение понтонного моста через реку Арас.

Он подчеркнул, что эти "учения несут мир и дружбу соседним странам", но при этом демонстрируют врагам Ирана готовность КСИР вместе с другими вооруженными силами защищать государственные границы.